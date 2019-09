Vergognoso quello che è accaduto in rete negli ultimi giorni: i tifosi del Bologna e non solo si stanno mobilitando contro una pagina su Facebook che ha circa 45mila follower e che sta prendendo in giro Sinisa Mihajlovic per la sua malattia, ultimo bersaglio in ordine di tempo dopo Davide Astori, Fabrizio Frizzi e Gaetano Scirea e persino il figlio malato di Bernardo Corradi. Il Bologna Calcio si è già attivato per provvedere – tramite la Polizia Postale – e cercare di ottenere provvedimenti nei confronti dei gestori della pagina, come riporta il Corriere.it edizione di Bologna.