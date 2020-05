Ancora una volta, a distanza di un anno, non andrà in onda la celebre intervista realizzata da Silvia Toffanin a Pamela Prati sul presunto matrimonio con Mark Caltagirone. Dopo aver annunciato che nella puntata di oggi di Verissimo sarebbe andata in onda la celebre intervista alla soubrette, la conduttrice ha fatto marcia indietro annunciando lo stop alla messa in onda tramite la pagina instagram del programma.



"Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo". Niente intervista bomba quinid, bensì un programma rivisto in cui sarà comunque presente l'ex attaccante della Juventus, Alvaro Morata con la moglie Alice Campello, per spiegare com'è la situazione coronavirus in Spagna dove i due vivono.