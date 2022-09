Timoué Bakayoko non rientra nei piani del Milan. Il centrocampista francese era a conoscenza di questa situazione già dai primi giorni del ritiro estivo, una questione di scelte fatte tra campo e mercato. L’ex Napoli aveva preso tempo, ci aveva pensato a lungo ma quando ha deciso di chiudere la sua esperienza in rossonero risolvendo il contratto ormai era troppo tardi e non c’erano i tempi tecnici per sistemare la situazione anche con il Chelsea, proprietaria del cartellino.



I RETROSCENA - Bakayoko, nelle ultime ore del 31 agosto, ha declinato una proposta del Monza di Galliani. C’erano stati dei sondaggi piuttosto approfonditi da parte di Nizza e Newcastle ma alla fine non si è trovata la quadratura economica. Timoué ora è di fronte a un bivio: sperare in una sistemazione tra Francia e Turchia, dove i mercati sono ancora aperti, o correre il rischio di non rientrare in lista con il Milan e passare diversi mesi (almeno fino a gennaio) lontano dai campi. Il suo tempo in rossonero è ormai finito, non c’è alcuna intenzione da parte del club di esercitare il diritto di riscatto a 14 milioni previsto nell’estate del 2023.