Juan Sebastianha vissuto a Genova soltanto due stagioni. Eppure, i campionati con la maglia dellahanno lanciato il centrocampista nel mondo del calcio europeo. E i tifosi genovesi non hanno dimenticato quel giocatore che dipingeva calcio in mezzo al campo. Oggi Veron ha appeso le scarpe al chiodo, ha intrapreso una carriera dirigenziale, ma non scorda il suo passato: "​La prima immagine che mi viene in mente è quando mi hanno detto che c’era una squadra che mi voleva nel ’96." ha spiegato Veron in diretta Instagram con la pagina ufficiale doriana. "Io non sapevo molto della storia della Samp, mi ricordavo solamente la finale di Champions League del ’91 contro il Barcellona. Non sapevo dove sarei andato, ma sono partito al buio. In poco tempo si è rivelata una famiglia: dal presidente ai magazzinieri.".Tanti i ricordi per la Bruja: "Ho vissuto due anni incredibili lì, specialmente il primo perché per me si trattava di un campionato diverso. Ho tenuto duro, grazie anche ai miei compagni.Se devo dirne uno, lo stadio. Quello dell’Estudiantes, che abbiamo inaugurato da poco, è molto simile. Avevamo il campo in terra battuta e per non rovinare il campo principale in erba, quando pioveva, ci allenavamo lì. Il gol al Perugia è stato uno dei primi, bellissimo. Se lo riprovo dieci volte, la palla finisce sempre in curva… Con Mihajlovic provavamo lo schema in allenamento, in quell’occasione ho visto arrivare la palla: o stoppavo o calciavo. Io ci ho provato e la palla è finita sotto l’incrocio.".A Genova, Veron incontrò anche Mancini: "​Ho la sua maglia, gliela chiesi a San Siro. Per me Roberto è stato un fratello. Era un rompipalle in allenamento, ora l’età lo ha calmato. Era meglio evitare di allenarsi con lui (ride, ndr). Per me è stato un esempio: sDico sempre che per fare il tecnico bisogna avere il. Boskov aveva personalità, era sempre lucido e diretto. E poi aveva un rapporto particolare con la Sampdoria. Eriksson mi ha dato fiducia all’inizio: era rilassato, non alzava mai la voce. I miei primi passi in nazionale li ho mossi grazie alla Sampdoria. È stata un’emozione forte, è stato uno dei periodi più belli della mia carriera da calciatore. Poi ho trovato lo spazio per affermarmi. Cosa direi ad un giovane argentino? Non è facile integrarsi, anche se con i social puoi restare in contatto con amici e parenti. Bisogna avere pazienza e imparare subito la cultura del paese. Conoscere la città e i tifosi. Io quando sono arrivato non avevo nessun compagno con cui parlare lo spagnolo e ho dovuto apprendere la lingua italiana".Per quanto riguarda il futuro, Veron non esclude una nuova esperienza a Genova: "​. Oggi non riesco a seguirla tantissimo. All’inizio della stagione ha trovato difficoltà, ora invece ha ritrovato equilibrio con Ranieri. Spero possa finire il campionato e salvarsi" conclude.