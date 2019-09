Claud Adjapong si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore dell'Hellas Verona: "È stata una trattativa lunga, ma avevo già detto al Sassuolo che volevo fare esperienza, visto che l'anno scorso non ho avuto la possibilità. Sono qui per aiutare la squadra a salvarsi, darò il massimo. Il mio stile? Mi piace attaccare lo spazio, penso che il gioco di Juric possa essere adatto alle mie caratteristiche. E sono qua anche per essere chiamato sempre in Nazionale. L'obiettivo è essere riscattato e ce la metterò tutta perché accada: sta solo a me dimostrare, devo dare tutto in allenamento e in partita. Nessuno si aspettava un avvio così da noi, con il Bologna molti si sarebbero aspettati una goleada ma con quello che ci trasmette il mister abbiamo portato a casa un punto. Abbiamo vinto a Lecce e abbiamo fatto faticare una grande squadra domenica, abbiamo dimostrato di crederci. Se non ci fosse stato quel rigore, non so se avrebbe segnato: avevamo la bava alla bocca e penso si sia visto. Esordio contro la Juve? Fu una sconfitta ma anche un'emozione indescrivibile, ho debuttato in uno degli stadi più belli d'Italia a soli sedici anni, ho ancora la pelle d'oca quando ci entro. Non riuscivo a mettermi i parastinchi dall'emozione".