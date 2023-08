Nel corso di quest'estate il Napoli è stato vicinissimo a portare in azzurro Davide Faraoni. Per l'arrivo del terzino del Verona, però, sarebbe stata necessaria la partenza di Zanoli, che ad oggi resta il vice Di Lorenzo. L'agente di Faraoni, Mario Giuffredi, ha parlato della situazione di mercato del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni a Radio CRC:



"Faraoni piace al Napoli, ma è il capitano del Verona, è un titolare del Verona, lì sta bene, nessuno vuole mandarlo via e se dovesse nascere l’opportunità la prenderemo in considerazione. Non se n’è più parlato, magari se ne parlerà ancora o non se ne parlerà più, ma noi non abbiamo l’assillo di venire a Napoli. Il ragazzo ha comprato casa a Verona, sta benissimo lì per cui se ci fosse l’opportunità ne parleremo e se il giocatore avrà voglia ci andremo. Se il Napoli manderà Zanoli a giocare altrove, potrebbe chiedere Faraoni al Verona. Quindi, il Napoli deve prima fare la scelta su Zanoli e poi c’è da capire se Verona e Faraoni avranno voglia di fare questo trasferimento".