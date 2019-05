Afredo Aglietti ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Verona. Dopo l'esonero di Grosso, il presidente Setti sembra aver deciso di affidare all'ex attaccante, che ha militato nelle fila degli scaligeri dal 1997 al 2000.



Intervistato da hellaslive.it, l'ex tecnico di Ascoli e Entella ha così commentato le indiscrezioni: "Ho dato la mia massima disponibilità per tornare. Sono in attesa. Non vedo l’ora. Sono molto carico, è un anno che sono fermo e mi auguro di avere la possibilità di sedermi sulla panchina dell’Hellas. Contratto, staff? Nessun problema, il Verona per me rappresenta una grande opportunità. Da calciatore all’Hellas ho trascorso tre anni bellissimi, ho ricordi stupendi come la nascita dei miei figli e di un grande rapporto coi tifosi. In questo momento bisogna essere ludici, i miracoli non li fa nessuno, sono i calciatori i protagonisti. Conosco la piazza di Verona, ci ho vinto un campionato e ho indossato la fascia di capitano. Mancano 180’ al termine della stagione regolare, poi ci saranno i playoff. Ma non andiamo oltre, fermiamoci qui ed aspettiamo l’eventuale ufficialità da parte della società".