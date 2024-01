Verona: ala olandese ad un passo

Fa sapere Gianluca Di Marzio che il Verona sta per chiudere la trattativa per portare Elayis Tavsan dal NEC Nijmegen al Verona per un milione di euro. Dopo la partenza di Ngonge al Napoli, Baroni dovrebbe avere a disposizione un nuovo calciatore offensivo. Il classe 2001 ha un contratto in scadenza quest'estate.