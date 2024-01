Verona, altra cessione: Gunter verso la Turchia, c'è già il sostituto

Il Verona continua l'operazione di snellimento della sua rosa dettata dal rosso in bilancio e sta raggiungendo l'accordo per l'addio del centrale di difesa tedesco con cittadinanza turca Koray Gunter. A spuntarla dovrebbe essere il Fatih Karagumruk, una delle squadre che guardano di più al campionato italiano.



Per Gunter si erano mossi anche Venezia e Como, ma le trattative non sono andate in porto. Il Verona sta parlando anche delle cessioni di Bruno Amione in Sudamerica e di Pawel Dawidowicz all'Atalanta, dove è andato anche Isak Hien.



In entrata, invece, si parla di Edvin Kurtulus, 23enne dell'Hammarby per l'arrivo del quale si aspetta appunto di liberare uno slot in difesa.