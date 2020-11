Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria conquistata sul campo di Bergamo per 0-2: "Per noi è una grande soddisfazione, abbiamo avuto anche un po’ di fortuna ma abbiamo giocato bene e retto anche bene".



LA SQUADRA- "Darei il merito ai giocatori, Tameze, Zaccagni, i ragazzi hanno lavorato con passione e abnegazione e si è visto. Veloso poi ci ha portato la calma che in quel momento serviva".



GASPERINI- "Penso che ho imparato tutto da lui, a livello umano ha valori forti, non quelli dell’apparenza, per me è una persona importante per la mia vita".



OBIETTIVO- "Io penso che la salvezza sia il nostro obiettivo, non ci dobbiamo illudere, se come il Sassuolo, il Torino e il Bologna non avessimo venduto i nostri giocatori e preso dei rinforzi allora ok, ma abbiamo ancora situazioni e giocatori nuovi, è difficile, cercheremo di fare un buon campionato".