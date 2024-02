Verona, assenza dell'ultimo minuto contro la Juventus

Forfeit dell’ultimo minuto in casa Verona, costretto a rinunciare a una delle sue pedine appena prima della partita che vedrà coinvolti i gialloblù di Marco Baroni contro i bianconeri di Massimiliano Allegri, nel match valido per la 25ª giornata di Serie A. Infatti, ha accusato un problema muscolare Suat Serdar. Il centrocampista degli scaligeri non andrà neanche in panchina nella sfida di questo pomeriggio fra Hellas Verona e Juventus, che partirà fra poco, alle ore 18, allo stadio Bentegodi.