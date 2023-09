Verona-Atalanta chiude il terzetto di partite in programma al Bentegodi mercoledì 27 settembre alle 18.30. I padroni di casa di Marco Baroni arrivano da un'ottima prestazione contro il Milan a San Siro, ma la vittoria manca ormai dalla seconda giornata. Il sali e scendi di emozioni per Gian Piero Gasperini ha riportato la Dea alla vittoria ma ora è la continuità nei risultati cha va ricercata sul campo dove non sono ancora arrivate due vittorie consecutive in stagione.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Atalanta, calcio d'inizio alle 18.30 di mercoledì 27 settembre al Bentegodi sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman