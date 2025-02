Verona-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è una sfida valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A. La Dea cerca riscatto dopo esser uscita di scena ai quarti di finale di Coppa Italia per mezzo del Bologna. I gialloblù, invece, arrivano alla gara con il morale alto, dopo aver ottenuto tre punti fondamentali in ottica salvezza contro il Monza.Partita: Verona-AtalantaData: sabato 8 febbraio 2025Orario: 15:00Canale tv: DAZNStreaming: DAZNMontipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov, Sarr; Mosquera. All. Zanetti

Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui. All. Gasperini- Pochi dubbi di formazione per mister Zanetti, che dovrebbe confermare Mosquera in avanti, con il supporto di Suslov e Sarr. Sponda Atalanta, invece, i nuovi innesti scalpitano e Maldini potrebbe insidiare la titolarità Samardzic. Ballottaggio anche sulla corsia di sinistra, con Ruggieri che è favorito su Cuadrado.- La sfida tra Verona e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Verona-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app o da browser.La telecronaca di Verona-Atalanta su DAZN è affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.