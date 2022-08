Verona-Atalanta (domenica 28 agosto alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la terza giornata di campionato in Serie A. Indisponibile l'ex di turno Piccoli da una parte; Djimsiti, Palomino ed Ederson dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Retsos; Terracciano, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Malinovskyi.