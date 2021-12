Domenica alle 15 l'Atalanta torna in campo per la 17esima giornata di Serie A e fa visita all'Hellas Verona. La squadra di Gasperini, che arriverà alla sfida dopo la sfida di Champions League con il Villarreal, cerca il sesto successo di fila (sarebbe il decimo risultato utile consecutivo) per continuare a scalare la classifica, ma Tudor non è un cliente comodo e al Bentegodi va a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella clamorosa in rimonta a Venezia.



LE ULTIME - Tutte da scoprire le scelte di Gasperini che però sembra orientato a puntare su Pasalic e Koopmeiners in campionato per gestire le forze, senza lo squalificato Malinovskyi. Djimsiti insidia Palomino in difesa. Più chiare quelle di Tudor, che ha due ballottaggi al momento: Tameze o Bessa a centrocampo, Ilic o un Barak non ancora al 100% sulla trequarti.



DOVE VEDERLA - Hellas Verona-Atalanta avrà fischio d'inizio domenica 12 dicembre alle ore 15 e sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, sarà visibile in streaming su Smart Tv, pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI



Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Caprari; Simeone.



Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Demiral; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Pessina; Zapata.