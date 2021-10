Prima dell'inizio di Hellas Verona-Lazio ha parlato anche Antonin Barak. Ecco come il trequartista dei gialloblu si è espresso sul match ai microfoni di Dazn: "La Lazio è un avversario giusto in questo momento per noi. Loro hanno giocato giovedì e potrebbe essere un vantaggio, ma noi dovremo pensare a noi e fare la nostra partita e non giocare solo 60 monuti come a San Siro contro il Milan. Milinkovic è molto bravo, a me piace come riesce ad essere sempre pericoloso. Ci provo anche io, ma lui è bravissimo e gli faccio i miei complimenti perché è uno dei centrocampisti più forti in campionato".