L'Hellas Verona si ferma in casa contro l'Atalanta, arrendendosi ad un sigillo di Koopmeiners. Nel postpartita Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dicendo la sua sul match:



LA PARTITA - "Loro hanno fatto una gara aggressiva con 25 falli. Comunque la prestazione è stata buona. Loro dietro erano molto compatti e non è stato facile da questo punto di vista, ci serviva una giocata e non siamo riusciti a trovarla".



CENTROCAMPO - "Duda rappresenta il giocatore che dal punto di vista tecnico ci dà più geometrie, abbiamo optato per alzarlo un po' così da liberarlo dalla pressione. Dobbiamo lavorare di più e meglio sulle corsie esterne. Bonazzoli sta lavorando per questo ruolo".



NUOVI ACQUISTI - "Ci sono giocatori nuovi come Suslov e Saponara che vanno legati insieme, abbiamo cambiato tanto, per me è molto positivo il rientro di Henry, volevo mandarlo in Primavera ma non c'è stata l'opportunità, dobbiamo migliorare sicuramente".



INFORTUNATI - "Faraoni sta bene fisicamente, non mi piace buttare la croce addosso a qualcuno. Terracciano ha fatto una gara intraprendente ed è quello che si serve, per questo mi è piaciuto, in questo modo abbiamo preservato anche un po' Lazovic che ci servirà con le partite ravvicinate. Per quanto riguarda gli infortunati Djuric, Mboula e Cabal domani faranno degli accertamenti".