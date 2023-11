In vista del match contro il Lecce, l'allenatore del Verona, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:



LA PARTITA - "Giochiamo in casa, stiamo cercando di invertire la rotta consci di quello che è stato il nostro percorso. Per quanto riguarda il cambio tattico mi riservo l'ultima seduta per valutare la condizione di alcuni giocatori, vedremo...".



HENRY - "Sta migliorando, ha avuto un infortunio importante, sta lavorando per trovare la migliore condizione che al momento non ha".



GLI INFORTUNATI - "Per quanto riguarda gli infortunati Cabal e Lazovic sono tornati lunedì, ci prendiamo un'altra giornata per Dawidowicz".



I TIFOSI - "Non ho nessun messaggio da dare, nel senso che conosco bene il nostro pubblico e so che ci sosterrà dall'inizio alla fine, al fischio d'inizio saremo tutti insieme dal 1' al 100'".



SAPONARA E MBOULA - "Sono abituato a lavorare su tutti e non lasciare mai indietro nessuno, in queste settimane qualcuno ha dato qualche segnale importante, loro devono farsi trovare punti che sia dal 1' o dall'85'".