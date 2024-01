Verona, Baroni: 'Chi rimane deve essere convinto al 150%'

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato così in vista della ripresa della Serie A e della cessione di Hien: "L'allenatore non è qualcosa di staccato dalla società, stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione tecnica e anche societaria. Quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo, poi Hien è un giocatore che forse ha avuto un rendimento leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno. L'unica cosa certa è chi rimane qua deve essere convinto al 150 per cento altrimenti giocano i giovani, questo campionato è difficile a prescindere dal mercato".