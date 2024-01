Verona, Baroni: 'Ci serviva vincere. Mercato? Adesso pensiamo solo al campo'

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato nel post partita della sfida vinta contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:



VITTORIA - "Noi siamo una città bellissima e una società importante e vogliamo dare tutto, durante la settimana come in partita. Quando c'è unità le difficoltà si superano e la squadra mi ha sempre dimostrato questo. Ci serviva questa vittoria, per tanti motivi. E' venuta con una buona prestazione, sono messaggi che diamo prima di tutto a noi stessi. Dobbiamo lottare, sappiamo che è durissima e ci saremo fino in fondo".



RISPOSTE - "Mi piace guardare le opportunità e non le difficoltà, la squadra è concentrata sul lavoro ed è impossibile che abbia cedimenti. Siamo in una sessione di mercato e sappiamo la situazione, ma questo creerà delle opportunità per i giovani come è già successo".



SERDAR - "In mezzo al campo giochiamo con dei mediani che sono mezze ali. Ieri gli ho detto che lo volevo far giocare, so che ha grandi qualità e gli ho detto che doveva giocare in mezzo al campo. Mi è piaciuto, ha dato un segnale a sé stesso e a me e adesso siamo più contenti".



MERCATO? - "Con la società parliamo sempre. Ci sarà tutto il tempo, ma so che ci aspetta lavoro duro perché per raggiungere l'obiettivo c'è da lavorare forte".