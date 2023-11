Marco, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta subita dal Monza:"Difficile analizzare il lato tecnico. Chiedo scusa ai tifosi, siamo dispiaciuti. In settimana la squadra ha lavorato bene, non ci aspettavamo una prestazione così. Soprattutto nel primo tempo siamo stati troppo passivi. Abbiamo fatto una buona ripresa, ma quando prendi gol finisce così... Ora è anche difficile parlare con la squadra, dopo quello che ha fatto in settimana. Però così non è sufficiente, dobbiamo fare tutti di più".- "Nel calcio siamo tutti in discussione, figurarsi in questo momento. Il problema però è trovare le soluzioni, questo è il mio ruolo. Certo, ripenso anche alla traversa di Duda... Gli episodi non possono essere a nostro favore, dobbiamo farli girare con un atteggiamento diverso".- "Non è un problema di modulo, ma di atteggiamento. Devo dire però che la squadra l'ha sempre avuto buono... Dobbiamo abituarci alle difficoltà che possono esserci in Serie A. Nel momento in cui arrivano, occorre un altro atteggiamento per superarle. Dobbiamo fare meglio, al 100%".- "Credo che la squadra abbia sbagliato nelle distanze, nel primo tempo. Ci hanno fatto a pezzi in transizione. Forse nella voglia di fare siamo anche un po' accecati, in questa ricerca ossessiva del gol. Nelle distanze tra i reparti il Monza, con i giocatori che ha, ci ha messo in grandissima difficoltà".- "Sapevamo e ci è stato chiesto di fare un campionato per la salvezza. La squadra è partita molto bene, poi c'è stata qualche sconfitta immeritata. Ora dobbiamo guardare quello che ci serve, bisogna trovare maggior fiducia, ferocia e compattezza. Lì la squadra oggi deve ritrovarsi, con serenità ma anche determinazione e cattiveria agonistica".: "Fischi giusti, ho portato la squadra lì, la squadra ha fatto forse una delle più belle settimane e mi dispiace dal punto di vista prestativo. La squadra nel primo tempo è stata lunga, abbiamo subìto delle ripartenze non ammissibili da una squadra che ha palleggio. Non mi è piaciuto l'atteggiamento ed è un problema che io devo risolvere da responsabile".