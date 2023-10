A poche ore da Frosinone-Verona,ha parlato in conferenza stampa dando la sua lettura del match previsto per. Queste le sue parole:"Quando si parla di equilibrio si parla di compattezza, sono dei principi su cui la squadra sta lavorando, sappiamo che dobbiamo lavorare, in queste sette partite si sono alternati 23 giocatori, c'era bisogno di questo, di conoscenza, di capire. A me non piace nascondermi, sicuramente la squadra sta lavorando per migliorare la fase offensiva"."Si, sarà una partita difficile per noi come per loro, ci sono partite che vanno affrontate con grande attenzione e determinazione, andiamo in un campo dove c'è tanto entusiasmo, molti sono esordienti e sanno che devono fare tanto per mantenere la categoria, quindi noi non potremo fare di meno"."Entrambi possono fare il ruolo, vedremo"."Ci prendiamo ancora un giorno, vediamo come andrà domani, se saranno disponibili bene altrimenti abbiamo dei giocatori che andranno in campo per sfruttare la loro chance"."E' un giocatore che ha tanta qualità e sta molto bene, dobbiamo sfruttarlo per quello che sa fare meglio, tra cui anche finalizzare, dobbiamo mettere i giocatori come lui nelle condizioni di essere sempre più vicini alla porta"."Per quanto riguarda i fuori rosa non credo, chi non corre e non ha la bava alla bocca credo non possa salire a bordo. Braaf ha avuto qualche problemino e stiamo cercando di recuperarlo, in questo senso la sosta ci verrà in aiuto"."Sta migliorando, ha avuto una distorsione importante che gli ha lasciato qualche strascico, contiamo di poterlo riavere dopo la sosta"."Non dobbiamo sovraccaricare questi ragazzi, devono stare sereni e pensare a giocare. Ha impattato in maniera devastante. Non guardo tanto il goal, lui è molto partecipe. Non dobbiamo dargli troppa pressione".