Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Genoa. Ecco le parole del tecnico, reduce da 5 ko di fila e a rischio per un possibile esonero.



"Sono dispiaciuto perché la squadra ha dato tutto sul campo, ma anche oggi ha preso un gol evitabile. Io credo di poter trovare la soluzione per venirne fuori insieme a questo gruppo, lo vedo in base a come lavorano i miei ragazzi durante la settimana. È chiaro che così non va, ma sono convinto di poter invertire la striscia dei risultati. La società mi ha messo sempre nelle condizioni di lavorare e lo ha fatto anche questa settimana. Io da questo punto di vista devo trovare la quadra e la soluzione. Mi dispiace per i tifosi e per i ragazzi, ma c'è la convinzione di poterne uscire sia da parte mia sia da parte di chi mi lavora intorno".



PAURA - "La squadra si porta dietro qualche paura, anche dall'anno scorso. A volte paghiamo alcuni errori perché non abbiamo la percezione del pericolo. Queste cose però si risolvono attraverso il lavoro", ha detto nel post partita.