Marco, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna:"Io metto sempre le caratteristiche della squadra al centro del progetto, ora il mercato è finalmente chiuso, abbiamo un gruppo su cui possiamo lavorare, sono arrivati ragazzi nuovi su cui lavorare. Io non credo molto ai sistemi di gioco ma come la squadra deve stare in campo, compattezza, solidità, non solo difensiva ma anche offensiva".- "I nuovi sono ancora da valutare, adesso c'è un altro giorno poi vedremo, per quanto riguarda Darko (Lazovic ndr) valuterò, sicuramente sarà della partita, da vedere se dal 1' o a gara in corso".- "II Bologna è una squadra forte, ben allenata, ha delle individualità importanti e che aldilà delle partenze si è rafforzata potendo ambire ai primi posti, sicuramente l'avversario è impegnativo e noi cercheremo di affrontarlo con umiltà, attenzione, massimo rispetto ma consapevoli che dovremo fare una prestazione di grandissimo livello".- "Sta lavorando per diventare un giocatore di squadra, stiamo lavorando insieme dal ritiro, ha grande talento individuale e predisposizione, per diventare un giocatore forte bisogna diventare un giocatore di squadra e stiamo lavorando su questo, oltre che sul goal, che comunque è importante, anche sull'intera prestazione, è una bella sfida, è un ragazzo che se capisce può diventare molto importante".- "Ci sono delle situazioni che stiamo valutando, abbiamo dei giocatori che per caratteristiche sono diversi, Bonazzoli è un giocatore che sta facendo bene, ha entusiasmo, c'è ancora una seduta di lavoro e voglio valutare bene tutte le cose".- "Per quanto riguarda Thomas (Henry ndr) ho ritrovato un ragazzo che ha voglia e fame, lo avevo già apprezzato quando era al Venezia, probabilmente gli faremo fare qualche partita con la Primavera per fargli recuperare velocemente la condizione, ha voglia di rivalsa come è giusto che sia. Per quanto riguarda Hien è un ragazzo che ha avuto molte pressioni, quando si va in nazionale non si hanno giorni liberi e si hanno carichi di lavoro ulteriori, stiamo lavorando sul loro recupero".- "Charlys è un giocatore molto giovane che ha tanta voglia e fame e che stiamo cercando di inquadrare tatticamente, Suslov l'ho utilizzato in settimana al centro ma avendoli avuti poco a disposizione c'è bisogno di valutarli più attentamente. Cruz? E' un ragazzo che ha qualità, è un giocatore interessante che deve entrare in condizione".