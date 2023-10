Il Verona cade per mano di un ottimo Frosinone sotto i colpi di Soulé e Rienier che firmano il 2-1 finale. Nel post partita Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn dicendo la sua sul match:



LA PARTITA - “La squadra ha fatto bene secondo me. Abbiamo cercato soluzioni per essere pericolosi. L’abbiamo fatto molto bene secondo me ma purtroppo il Frosinone ha trovato il guizzo. Loro hanno concretizzato, sta qui la differenza. Dobbiamo trovare certe soluzioni”.



LE SCELTE - “Ngonge è stato molto presente. Milan non è in perfette condizioni, sapevamo che aveva un certo minutaggio. È uno dei centravanti. Noi lavoriamo su queste soluzioni. Milan ha dato molto per questa squadra e lo farà ancora in futuro”.



FOLORUNSHO - “Lo conosco meglio rispetto ad altri visto che l'ho già allenato. Ha riempito la partita, è stato presente in fase offensiva. È arrivato al tiro. È un giocatore che deve migliorare nella gestione ma è già presente nella prestazione. È un ragazzo interessante. Alcuni giocatori che sono rientrati hanno sofferto un po’ oggi. Parlo di Duda che veniva da un lungo stop. Dobbiamo migliorare sicuramente ma la squadra ha la capacità per crescere. Il risultato di oggi dispiace, c’erano in palio punti pesanti. Abbiamo messo dentro qualcosa ma non è ancora sufficiente”.



PIU' CONCRETEZZA - In conferenza ha poi aggiunto: "Abbiamo tirato 15 volte verso la porta. Zero parate da parte di Montipò. Ci vuole cattiveria e determinazione in avanti. "