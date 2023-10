Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato a Sky dopo la sconfitta con la Juve:



"Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, la squadra ha avuto le giuste distanze e portato pressione. Nella ripresa siamo calati un po', i nostri avversari hanno spinto di più: è un peccato prendere gol sull'ultima palla, siamo stati poco reattivi e abbiamo subito il cross da cui è arrivato l'1-0. I ragazzi hanno lavorato con dedizione e compattezza, ci sono molte cose buone ma anche tanto lavoro da fare".



BONAZOLI E DJURIC - "Hanno fatto bene fino a quando hanno avuto le energie. Djuric si sta portando avanti un problemino, per Bonazzoli era la prima partita da novanta minuti e anche lui ha pagato un po' nel finale. Mi sono piaciuti entrambi: siamo riusciti a portare su la palla con il fraseggio, loro sono bravi a darci dei punti di riferimento ma dobbiamo lavorare meglio sull'attacco alla profondità.



TANTI 1-0 - "La squadra è solida e compatta, lo ha dimostrato in tutte queste partite. Dobbiamo fare qualcosa di più in avanti, stiamo cercando delle soluzioni. Djuric ci ha dato un apporto importante, al pari di Bonazzoli: c'è da lavorare, ma non siamo spaventati. La prestazione c'è stata, ma possiamo fare qualcosa di più".