L'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 con il Bologna nel posticipo della quarta giornata di campionato in Serie A: "La squadra ha fatto un primo tempo importante con delle giocate interessanti, mi è piaciuto Bonazzoli. Potevamo passare in vantaggio, ma avevamo di fronte una squadra forte e abbiamo dovuto fare i conti con qualche infortunio. Doig si è procurato una brutta distorsione, per fortuna sembra meno grave del previsto. Nella ripresa abbiamo sofferto insieme, portando a casa un buon pareggio".



"Questo è un campionato difficile, tutte le squadre si sono rinforzate e si è alzato il livello qualitativo. Non deve mai mancare il massimo impegno da parte nostra, ce lo chiede la gente".