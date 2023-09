Il tecnico dell'Hellas Veronaha parlato dalla sede del club per presentare il match del prossimo turno, che vedrà la compagine scaligera opposta al Torino di Ivan Juric lunedì sera, nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A."Il nostro lavoro è trovare le soluzioni ai problemi, è chiaro che si parte sempre dal goal, analizzando le partite con Milan e Atalanta abbiamo tirato in porta più dell'avversario ma questa sicuramente non è una soluzione. Dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista"."Adesso troviamo un'altra partita complicata, come è stata quella con l'Atalanta. Troviamo un avversario molto fisico che ha delle certezze, questa però deve essere una motivazione in più per far bene. Non mi piace guardare quello che abbiamo fatto ma quello che dobbiamo fare. Dobbiamo avere lo stesso equilibrio nel lavoro settimanale per andare ad affrontare la partita con spirito e coraggio, quelle componenti che poi portano i risultati"."Sono ragazzi che stiamo cercando di conoscere per cercare di inquadrare anche le loro caratteristiche. Suslov ad esempio l'ho già messo dentro, ha gamba e dinamicità, lo stesso vale per Cruz che abbiamo direttamente visionato. Sono ragazzi che hanno forza ma che al tempo stesso arrivando da un infortunio hanno bisogno di essere anche aspettati. Ci vuole pazienza, non tanta perchè voglio gente pronta, voglio gente che abbia coraggio e si prenda iniziativa"."Sono giocatori fondamentali, non si può pensare solo di far goal per vie centrali, c'è da lavorarci, abbiamo giocatori per poter spingere sulle fasce e dobbiamo ricreare queste condizioni, è un principio per la costruzione dell'azione offensiva"."Per quanto riguarda Doig è prematuro mentre Djuric probabilmente ci sarà"."E' un giocatore che si può muovere su tutto il fronte offensivo, ha tenuta, può sporcarsi, non è un leggero, deve ottimare al meglio la sua capacità nel dribbling e ci stiamo lavorando dato che comunque questi giocatori arrivano anche da un calcio diverso, in ogni caso secondo me è un giocatore che ci può dare una mano importante".