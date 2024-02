Verona, Baroni e Lazovic presentano la gara col Napoli: 'La situazione dell'Hellas è nota, speriamo i nuovi ci aiutino'

L'allenatore e il capitano del Verona, Marco Baroni e Darko Lazovic, hanno presentato a Dazn nel prepartita della gara, la sfida fondamentale per gli scaligeri contro il Napoli in scena al Maradona.



Il tecnico gialloblù, ha calcato la mano sull'integrazione dei nuovi nonostante il momento"La situazione dell'Hellas la sapete benissimo, abbiamo chiuso le porte e stiamo lavorando con grande intensità fisica e mentale per velocizzare più possibile il loro inserimento nella squadra. Vengono da culture e calci diversi, lo faremo velocemente".



L'esterno e capitano ha invece spostato il mirino sulla lotta salvezza: "Sono arrivati da poco, devono integrarsi meglio possibile. Non c'è tanto tempo, adesso ci aspettano le partite più importanti per il nostro obiettivo e cerchiamo di fargli capire le cose e speriamo che ci aiutano per la salvezza".