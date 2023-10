L'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 nel posticipo di campionato in Serie A sul campo del Torino: "Questo è un punto guadagnato, abbiamo giocato una buona partita con personalità. La nostra rosa non è attrezzata per gestire così tanti infortuni, ma sono soddisfatto della risposta che mi ha dato chi è sceso in campo".



"Cruz? Non è una scelta coraggiosa, con me chi va forte in allenamento gioca. In settimana mi è piaciuto e così l'ho schierato. Oggi ho cambiato nove undicesimi nella formazione iniziale, il campionato è lungo e serve l'aiuto di tutti".