Marco Baroni ha firmato con l'Hellas Verona un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. E sul taccuino del neo manager dei veneti - sottolinea il Corriere dello Sport per quanto riguarda il mercato - c’è Riccardo Saponara che, terminata l’esperienza con la Fiorentina, vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia dove è seguito anche dall’Udinese.