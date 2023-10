Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, presenta in conferenza stampa la sfida con il Napoli: le sue dichiarazioni alla vigilia della ripresa del campionato di Serie A.



RISPETTO AGLI OBIETTIVI STA MEGLIO IL NAPOLI O IL VERONA? - "Affrontiamo la squadra campione d'Italia, a Frosinone sappiamo di aver sbagliato, ne siamo coscienti, sono cadute che devono farci crescere. Ho fiducia nella mia squadra, ho fiducia dei miei giocatori, sarà una partita difficilissima, nella quale sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente".



GIOCA HIEN SU SIMEONE? - (Ride ndr) "Per questa settimana potrebbe essere ancora prematuro, importante recuperare Doig dopo diverse settimane".



INFORTUNATI - "Djuric sta bene ed è a disposizione, penso inoltre che ci siano le condizioni per recuperare sia Dawidowicz che Doig, Cabal e Hien invece sono leggermente indietro ma se non è questa torneranno la prossima settimana".



COME SI PUO' BATTERE IL NAPOLI? - "Sono squadre difficili da affrontare, noi dobbiamo fare il massimo prestativo".



FOLORUNSHO PUO' DIVENTARE UN PUNTO FERMO DEL VERONA? - "Michael è motivato, ha fatto qualche errore a Frosinone e lo sa, questi ragazzi che stanno esordendo in campionato hanno bisogno anche degli errori per crescere, deve dimostrare a tutti noi di spendersi, di donarsi".



SUSLOV E DUDA - "Possono dare tanto a questa squadra. Ho concesso loro un giorno di riposo, sicuramente saranno della partita: valuteremo se farli partire dal 1' o a partita in corso".