Marco Baroni, allenatore dell'Hellas Verona, presenta a Sky Sport la gara con il Monza e spiega l'esclusione di Isak Hien dall'undici titolare: "Con Hien ci ho parlato, sta bene ma ha fatto solo due o tre allenamenti e avendo davanti un'altra partita ravvicinata abbiamo deciso insieme di non rischiare. Con questo schema la squadra ha mostrato i giusti equilibri e distanze".



MONZA - "Sappiamo delle difficoltà della partita, ma siamo anche consapevoli del nostro lavoro e della necessità di smuovere la classifica e fare punti. Sarà una partita bella e intensa, noi cerchiamo la vittoria".



SU COSA LAVORATE PER TROVARE PIU' GOL? - "Abbiamo dei ragazzi nuovi, che non conoscevamo. Non voglio pensare ai singoli ma alla squadra intera, ci sono tante situazioni da poter sfruttare, anche su palla inattiva. Le soluzioni ci sono, vogliamo assolutamente fare gol, creare i presupposti. E vincere".