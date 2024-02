Verona, Baroni: 'Il Bologna gioca il calcio migliore in Italia. Folorunsho e Serdar, decisione presa'

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna:



"Il Bologna è una squadra in salute e sta facendo un bel calcio: sarà una gara difficile. Ma nessun match sarà facile e dal risultato scontato. Servirà proporre idee. Zirkzee ha grande qualità, sta esplodendo e cresce di gara in gara. Sarà un cliente scomodo, ma tutto la rosa è organizzata. Noi dobbiamo trovare punti da tutte le parti, abbiamo già lasciato indietro qualcosa nel nostro percorso e non possiamo più permettercelo. Loro sono una delle squadre che giocano meglio in Italia ed ha avuto continuità, ha sbagliato pochissime partite. Noi siamo convinti dei nostri mezzi e non possiamo permetterci battute d’arresto dal punto di vista prestativo".



SINGOLI - "Noslin è arrivato pronto, noi abbiamo bisogno di gol, ci salviamo con quelli. Poi bisogna adattare le caratteristiche dei giocatori alle squadre che si affrontano, anche Bonazzoli e Henry ci sono. Folorunsho e Serdar? Tutti recuperati tranne Cruz che avrà ancora una decina di giorni di recupero. Ultimamente ho utilizzato Vinagre alto perché viene da quel ruolo. Sia lui che Cabal mi danno certezze come terzini. Mitrovic e Tavsan? Ruben è un po’ più pronto perché arriva da un campionato vero. Gli altri due si stanno adattando e mi danno segnali importanti".