Verona, Baroni: 'Il fallo di Bastoni? Nel calcio capita, noi siamo andati oltre'

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli in programma per domani alle 18. Il tecnico del Verona ha toccato diversi argomenti, tra cui anche quello dell'episodio tanto discusso di Alessandro Bastoni in Inter-Verona.



IL FALLO DI BASTONI - "E' stato un episodio, nel calcio capita, noi siamo andati oltre cercare di prendere quanto di buono fatto in questa partita e ce lo portiamo dentro".



MERCATO - "Domani ci sarà il solito sostegno, è una partita importante, so che lo stadio e il pubblico ci darà una mano, poi dovremo essere bravi noi ad infiammare. Per quanto riguarda il mercato io sono concentrato sulla squadra, ogni giorno ricordo ai ragazzi quello che conta, la maglia che indossiamo ed essere sempre presenti. Non possiamo guardare fuori, dobbiamo stare concentrati sul campo e sul lavoro".



RIGORISTA - "Quando Henry calcia i rigori in allenamento non sbaglia mai, poi era in un bel momento ed era il suo turno fisiologico, poi i rigori li sbaglia anche Maradona... è successo, ho subito abbracciato i ragazzi e gli ho detto, passiamo sopra".



ASSENTI - "Dawidowicz è rientrato, sta bene ed è disponibile, su Saponara dobbiamo fare delle valutazioni, ha fatto tre allenamenti e sarà della partita, vediamo se in corsa o dal 1'".



EMPOLI - "E' un avversario pericoloso, ha corsa, ha fatto delle buone partite, poi quelle di domani sono partite in cui è vietato sbagliare, dobbiamo giocare senza timori e senza paura. Sono degli scontri diretti, a noi mancano dei punti e lo sappiamo però siamo in corsa e sappiamo che il campionato sarà lungo e duro".