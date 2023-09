Nei minuti che precedono Verona-Atalanta, Marco Baroni, tecnico dei gialloblu, è stato intercettato da DAZN. Queste le sue parole. "La partita di Milano ha lasciato poco di positivo se non la prestazione della squadra che ha giocato con coraggio. In quegli stadi non devi sbagliare ma la squadra ha tenuto bene il campo, creando anche delle occasioni da gol. Ora la testa è su questa partita che sarà molto complicata".