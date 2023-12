Intervistato da Dazn dopo Fiorentina-Verona, Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato così: “Sono tre punti fondamentali, sapevamo che sarebbe stata una partita sporca. È inziata in salita per un mio errore di cui mi sento responsabile per l’inizio della squadra. L’importante erano i tre punti. La reazione? Dietro a un rigore parato c’è uno studio settimanale. Siam stati bravi, nonostante un primo tempo complicato. Quando si gioca ogni tre giorni l’importante è portare a casa i tre punti. L’intervallo? Italiano ha messo serenità, mentalmente abbiamo reagito. Penso si sia vista la nostra reazione nella ripresa” Baroni: “C’è dispiacere perché oggi come minimo bisognava fare punti. Restiamo sulla prestazione, che c’è stata. Abbiamo tirato 16 volte in porta. Vorrei andare in vantaggio qualche volta, ma ora pensiamo alle prossime gare. Quando ho detto che la squadra era n crescita, incredibile come oggi la palla non sia entrata. È un percorso, ora ricarichiamoci tramite la prestazione e ora ci aspetta la preparazione di un’altra partita. La squadra si sarebbe meritata un altro risultato. Alla lunga con prestazioni così torni a vincere. La Fiorentina ha continuità di guida tecnica, se ti abbassi diventa difficile poi. Dovevamo andare in vantaggio, perché son partite in cui se fai gol vanno in un’altra maniera”