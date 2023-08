Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria casalinga per 2-1 contro la Roma.



"E' un gruppo che si è messo a disposizione su tutto. Abbiamo avuto difficoltà in ritiro, non avevamo molto centrocampisti. Ho trovato molta disponibilità, ma alla squadra mancano tante cose. Volevo che il nostro pubblico vedesse comunque una squadra mai doma e faccio i complimenti ai ragazzi".



MODULO - "Noi siamo partiti pensando di cambiare sistema di gioco, ma questa squadra doveva essere smontata e rimontata. Per tante situazioni anche di mercato abbiamo lavorato per delle settimane, poi ho rimesso ogni giocatore al suo posto. Per me è importante l'atteggiamento, correre in avanti ed essere aggressivi. C'è tanto da migliorare, ma lo faremo e ora dobbiamo stare con i pedi per terra. Questi risultati sono un premio ai ragazzi, ma la strada è lunga".



ROSA - "Davanti abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. In delle partite abbiamo più bisogno di mobilità. La squadra è abituata a dare la palla su a Djuric, che oggi ha fatto un gran lavoro. Quello che è importante è che la squadra lavori per trovare un'identità forte, tenendo il campo correndo in avanti. Oggi contro questa Roma non era facile, così come non era facile allenarsi in questi giorni a certe temperature. I ragazzi hanno attinto ancora di più a risorse mentali e questo è importante".