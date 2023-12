Intervistato da Dazn, Marco Baroni, tecnico del Verona, oggi vincente sul Cagliari, ha parlato così dopo la partita: "Grande approccio nel secondo tempo? Siamo contenti per tutto e per i tifosi. Era tanto che volevamo urlare di gioia. Abbiamo portato bene avanti la partita e nel primo tempo non è stato facile. Loro sono una squadra forte, che ha fisicità e capisco i risultati che hanno fatto nelle ultime partite, sono una squadra che non molla mai. Abbiamo fatto due cambi perché avevamo bisogno di maggiore spinta a sinistra. Siamo contenti. Il tempo di fare una festa veloce e poi dobbiamo preparare la prossima partita. Cosa deve fare Ngonge per il salto di qualità? Cyril è sulla strada giusta, è una ragazzo che ha grande talento.