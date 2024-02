Verona, Baroni: 'Quando perdi, c'è qualcosa da imparare. Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze'

"Quando perdi, significa che c'è qualcosa da imparare per evitare di commettere nuovamente gli errori nella partita successiva. La sconfitta di Napoli è stata analizzata, ho parlato molto con i calciatori in questi giorni e abbiamo provato a preparare al meglio un'altra sfida ostica come quella di oggi contro un avversario di qualità. Le prestazioni non sono quasi mai mancate ed è da queste certezze che dobbiamo ripartire per muovere la classifica". Così il tecnico del Verona, Marco Baroni, a DAZN.