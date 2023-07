ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'addio al? Non finirò mai di ringraziare la squadra e i ragazzi che han lavorato con me, e di certo i tifosi e la gente che mi hanno sempre sostenuto. Poi il calcio è fatto di tante componenti e di scelte da fare. La nostra è stata di voltare pagina"."Al di là di quello che poi può riservare il mercato, al momento penso aMi hanno impressionato per come lavorano e come si spendono, l’attaccamento che hanno alla squadra. I senatori saranno fondamentali per i nuovi arrivi e soprattutto per i giovani. Un giocatore che sto aspettando e sono convinto che possa fare qualcosa di importante è. Sta recuperando, spero di poterlo avere presto. Poi ho giovani interessanti su cui lavorare: parlo di: molto interessante"."In questo momento siamo ancora un cantiere aperto. Intanto sarà importante vedere chi prenderemo a centrocampo per la linea da seguire. Comunque abbiamo già le idee chiare, noi dello staff e la società. Il problema del gol è sempre quello delle squadre piccole-medie. Ma la nostra attenzione sarà principalmente a segnare non a non subire. Sono i gol che ti fanno stare in A".ha tanta qualità, sa saltare l’uomo. Ma deve ristabilirsi dall’infortunio e poi lavorare sulla mentalità. Pensa ancora più all’individualità. Se riusciamo a far il 'clic' con lui, può diventare importante".L'ideale è sull’esterno: ha buona gamba, viene da un calcio diverso, posizionale, di spazi, deve abituarsi al nostro. Ma si vede che ha qualità: tira di destro e di sinistro. Deve migliorare nel movimento senza palla".Io mi occupo di campo. Ha talento, ma anche lui deve migliorare tanto e capire la differenza dall’essere uno bravo e uno forte, di gruppo. Mi fa sperare che possa fare la differenza. Poi se andrà via, pazienza".