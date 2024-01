Verona, Baroni: 'Serve un gara di alto livello, la Roma non sbaglierà l'approccio'

L'Hellas Verona vola a Roma per affrontare i giallorossi nella 21^ giornata di campionato. Reduci dalla bella vittoria sull'Empoli, c'è voglia di continuare a raccogliere punti salvezza. Nel prepartita mister Baroni ha analizzato la sfida a DAZN: "Affrontiamo una squadra molto forte. C'è stato un cambio in panchina, quindi non sbaglieranno l'approccio alla partita, questo ci allerta e spinge a mettere più convinzione. Serve una gara di alto livello".