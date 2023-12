Il tecnico dell'Hellas Veronaha presentato il match che, domani alle 15.00, vedrà opposta la compagine scaligera alla Lazio di Maurizio Sarri al "Bentegodi", nel match valido per la quindicesima giornata di andata del campionato di Serie A."Con una grande prestazione, è una squadra forte con valori importanti allenata da uno tra i migliori in Italia, abbiamo grandissimo rispetto e questo deve essere di grande stimolo per la squadra"."Devo fare delle valutazioni, sia lui che Magnani stanno meglio ma l'allenamento è una cosa mentre la partita un'altra, Dawidowicz invece dovrebbe rientrare la prossima settimana"."Si, molto parte dall'atteggiamento, dalla capacità di non avere paura, la squadra non ha mai perso la convinzione di poter giocare la partita anche per vincere pur essendo andati in svantaggio"."La difficoltà di arginare una squadra come la Lazio, che ha uno dei reparti offensivi più forti, sarà difficile, voglio però rompere questo retaggio della giovane età, i ragazzi che sono andati in campo sono giovani, hanno fatto degli errori che servono a crescere"."Ha dimostrato di essere un giocatore che vuol giocare, vuol restare in campo e sta crescendo di partita in partita, domani occorreranno delle grandissime prestazioni individuali e di squadra"."Per domani Faraoni non è stato convocato per un problema muscolare, Tchatchoua dopo alcuni problemi fisici ad inizio anno è tornato ed ora sta incidendo"."E' un fatto anche di minutaggio, a questo ragazzo occorreva mettersi dietro un infortunio e nel percorso di un giocatore non è mai facile, negli ultimi periodi stava tornando sempre meglio, attaccare quella palla a Udine dopo la spizzata precedente può averlo sbloccato, il suo percorso per ritrovare i 90 minuti è vicino"."Si, domani sarà tra i convocati"."Siamo gente che è partita dal fondo, mi piace perchè come me dice quello che pensa, d'altronde siamo due toscani...""Deve essere una leva motivazionale ancora più grande, sappiamo come il nostro pubblico sa spingere e noi dobbiamo dargli questo input con una prestazione di grande vigore fisico e mentale".