Il tecnico dell'Hellas Veronaha presentato il match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano."Sono tutti a disposizione, su Dawidowicz dobbiamo prestare un po' di attenzione, ma si è allenato, dobbiamo gestire l'eventuale minutaggio, Hien è apposto, Magnani anche, Faraoni invece tornerà la prossima settimana"."E' un giocatore importante, non sostituibile per caratteristiche, chi andrà in campo saprà comunque fornire un contributo importante, fondamentale. Tutti devono essere pronti a fare una prestazione di grande livello"."Andiamo a giocare contro una squadra che ha un allenatore molto bravo che ha improntato un gioco offensivo collaudato, sarà l'avversario più forte delle ultime giornate ma questo deve servire da sprono per alzare l'asticella. Questo è un avversario che devi provare principalmente a non subire. Abbiamo bisogno di punti e di continuità di prestazione"."La crescita è stata costante, abbiamo creduto nella proposta, specialmente nell'ultima partita la squadra sul piano difensivo ha fatto molto bene, tenendo una linea di pressione alta, recuperando tanti palloni permettendo alla Lazio di entrare poco in area, questo ci sarà d'aiuto per affrontare la Fiorentina"."In questo momento entrambi stanno bene, sicuramente chi non parte subentra perchè sarà una partita in cui ci sarà molto lavoro, specie per i centrocampisti. Devo valutare ma so che non sbaglierò perchè entrambi stanno bene"."Ha avuto una microfrattura, ha avuto un impatto con il tacchetto del compagno in allenamento, ha recuperato molto bene, sono stati tutti bravi dal medico ai fisioterapisti. Il suo stop è servito anche da sprono alla crescita di Coppola e Amione"."Il giocatore sta lavorando bene, è acceso, non ha mai giocato da quarto, si sta applicando molto, lo ritengo un titolare anche se in questo momento bisogna dare un po' di continuità a chi sta giocando fino a qui. Comunque Josh è un patrimonio della nostra società"."Non lo escludo anche se per il momento ci godiamo le prestazioni di grande qualità che ci sta fornendo in questo ruolo (esterno basso di sinistra)"."Ne ho parlato tante volte, Riccardo è un giocatore di grande qualità poi in campo ci sono degli equilibri da preservare. Siamo convinti però che lui per noi è una grande risorsa e se non ci fosse stata l'espulsione di Duda contro la Lazio lo avrei messo in campo".