Buona la prima per l'Hellas Verona che supera l'Empoli in trasferta grazie alla rete di Bonazzoli. Un inizio incoraggiante per la squadra di Marco Baroni, che ha parlato ai microfoni di Dazn a commento del match.



ATTACCANTI - "Sono contento per Bonazzoli che è appena arrivato e ha voglia. Anche per Djuric perché ha sempre dato tanto al Verona. Terracciano ha molta energia ma a volte esagera, sarebbero serviti ricambi che adesso non ho."



SERVONO RINFORZI - "Servirà qualche innesto perché sono partiti nove giocatori e ne sono arrivati quattro. Mancano dei cambi sugli esterni e in mezzo al campo siamo in pochi, ma oggi abbiamo fatto una buona gara tenendo sempre l'Empoli lontano dalla nostra aerea".