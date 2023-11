L'Hellas Verona riflette sull'esonero di Marco Baroni. Come scrive stamattina il quotidiano L'Arena, i gialloblù stanno valutando diversi profili per sostituire il tecnico toscano in panchina. Più nello specifico, si fa il nome di Luca Gotti, ricordando inoltre che il Verona ha ancora sotto contratto Salvatore Bocchetti.