Verona-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lotta per l’Europa e lotta salvezza si incrociano nella sfida del Bentegodi, lunch-match della domenica: curiosamente sarà il primo impegno stagionale alle 12.30 per ildi Italiano, che cerca di dare continuità alle due vittorie consecutive al Dall’Ara contro Milan e Cagliari e cerca il primo colpo in trasferta del 2025. L’di Zanetti (che torna in panchina dopo la squalifica) ha retto 70 minuti a Torino prima di cedere alla Juventus e punta sull’effetto Bentegodi per racimolare altri punti utili per la permanenza in A dopo il colpo sulla Fiorentina. E Zanetti spera nell’amuleto Bologna, battuto 4 volte su 4 in A.

Il Verona alle prese con il doppio dubbio sulla presenza di Dawidowicz e Faraoni, usciti acciaccati all’intervallo della partita contro la Juventus. Dubbio tra Bradaric e Oyegoke in fascia (con Tchatchoua che andrà impiegato a seconda della scelta), in avanti Zanetti ha la tentazione di riproporre Tengstedt da titolare, dopo la presenza in panchina di Torino. Per Italiano il rebus è la sostituzione dello squalificato Freuler, fin qui sempre titolare: possibile coppia Ferguson-Pobega, Moro l’altra opzione. Abbondanza sugli esterni: Orsolini, Ndoye e Dominguez si giocano due maglie, con Cambiaghi pronto a spaccare la partita nella ripresa.

Luca Farina e Fabio Bazzani