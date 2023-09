Hellas Verona-Bologna è il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato in Serie A. Calciomercato.com analizza in tempo reale tutti i principali episodi da moviola.



Arbitro: La Penna.

Assistenti: Di Iorio e Barone.

Quarto uomo: Perenzoni.

Al Var: Chiffi e Muto.



18' - Ammonito Dawidowicz per un fallo su Ndoye.



29' GOL ANNULLATO - Bonazzoli ribadisce in rete la respinta di Skorupski sul colpo di testa di Folorunsho da azione di calcio d'angolo, ma l'attaccante partiva da una posizione di fuorigioco e commette anche fallo sul portiere.