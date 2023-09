Hellas Verona-Bologna (lunedì 18 settembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato in Serie A.



LE ULTIME - Baroni recupera Lazovic e Saponara oltre a Hien, che ha scontato il turno di squalifica. Ballottaggio in attacco tra Djuric e Bonazzoli.

Dall'altra parte in difesa Calafiori contende il posto a Lucumì, Thiago Motta non può ancora contare sull'ex milanista Saelemaekers.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Djuric. All. Baroni.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta.