è una sfida valevole per la 28esima giornata del campionato, che apre questa domenica di Serie A. I padroni di casa cercano punti pesanti per allungare sulla zona salvezza, distante oggi 4 punti, e vogliono rialzarsi dopo il ko contro la Juventus. I rossoblù, invece, vogliono restare agganciati al treno dell'Europa. Calcio d'inizio alle ore 12.30 al Bentegodi.Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Bernede; Sarr. All. Zanetti.Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

: Rapuano